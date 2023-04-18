«Интер» сделал запрос в «Барселону» по трём футболистам

Миланский «Интер» сделал запрос в каталонскую «Барселону» по поводу доступности трёх футболистов. По информации от Sport, «нерадзурри» рассматривают кандидатуры полузащитника Франка Кесси, а также двух центральных защитников – Клемана Ленгле и Самуэля Юмтити.

Напомним, Кесси проводит свой дебютный сезон за «Барселону» после перехода из «Милана» на правах свободного агента прошлым летом. Что касается Юмтити и Ленгле, оба француза проводят этот сезон в других клубах на правах аренды. Самуэль выступает за итальянский «Лечче», а Клеман – за лондонский «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена продавать Кесси ближайшим летом.