«Барселона» летом хочет продать игроков на 100 миллионов евро

Каталонская «Барселона» летом планирует получить внушительные деньги за продажи своих футболистов. По информации от журналиста Херарда Ромеро, каталонцы хотят выручить на продажах 100 миллионов евро.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможной продаже воспитанника клуба Ансу Фати, который интересен «Манчестер Юнайтед». Это при том, что сам футболист хочет остаться в «Барселоне». Покинуть «сине-гранатовых» также могут центральный защитник Андреас Кристенсен, а также вингеры Рафинья Диас и Ферран Торрес.

«Барселона» хочет заметно сократить зарплатную ведомость, чтобы освободить место для возвращения Лионеля Месси.