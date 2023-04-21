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«Барселона» летом хочет продать игроков на 100 миллионов евро

21 Апреля 2023 • 12:46 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
1 1.95 X 3.40 2 4.15
23.04 17:15

Каталонская «Барселона» летом планирует получить внушительные деньги за продажи своих футболистов. По информации от журналиста Херарда Ромеро, каталонцы хотят выручить на продажах 100 миллионов евро.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможной продаже воспитанника клуба Ансу Фати, который интересен «Манчестер Юнайтед». Это при том, что сам футболист хочет остаться в «Барселоне». Покинуть «сине-гранатовых» также могут центральный защитник Андреас Кристенсен, а также вингеры Рафинья Диас и Ферран Торрес.

«Барселона» хочет заметно сократить зарплатную ведомость, чтобы освободить место для возвращения Лионеля Месси.

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Барселона трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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