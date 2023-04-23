Симеоне: «Барселона» заслуженно выиграла, команда достойна трофея

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался после поражения от «Барселоны» (0:1) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

«Первый тайм мы провели так, как планировали. У нас были моменты, но нам не хватило удачи. «Барселона» забила в первом же эпизоде. Они заслуженно выиграли, эта команда заслуживает чемпионства», — приводит слова Симеоне Marca.

После 30 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 76 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал», у которого 65 очков в копилке. «Атлетико» замыкает лидирующую тройку, на счету команды 60 зачетных баллов.