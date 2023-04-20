Альба: «Продолжаю наслаждаться временем в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба рассказал, как чувствует себя в команде Хави Эрнандеса. Напомним, ранее ходили слухи о том, что руководство летом постарается избавиться от Альбы из-за его высокой зарплаты, которую футболист не хочет понижать ради того, чтобы помочь родному клубу.

«Барселона» очень многое мне дала в детстве и в тот момент, когда я вернулся в первую команду. Я всегда наслаждался выступлениями за эту команду и продолжаю делать это сейчас», – цитирует Альбу издание The Athletic.

Жорди в нынешнем сезоне отметился голом и тремя голевыми передачами в чемпионате Испании.