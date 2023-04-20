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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Продолжаю наслаждаться временем в «Барселоне»

20 Апреля 2023 • 11:31 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба рассказал, как чувствует себя в команде Хави Эрнандеса. Напомним, ранее ходили слухи о том, что руководство летом постарается избавиться от Альбы из-за его высокой зарплаты, которую футболист не хочет понижать ради того, чтобы помочь родному клубу.

«Барселона» очень многое мне дала в детстве и в тот момент, когда я вернулся в первую команду. Я всегда наслаждался выступлениями за эту команду и продолжаю делать это сейчас», – цитирует Альбу издание The Athletic.

Жорди в нынешнем сезоне отметился голом и тремя голевыми передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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