«Атлетико» готов продать Фелиша в любой европейский клуб, кроме «Реала» и «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» летом будет готов расстаться со своим нападающим Жоау Фелишем на постоянной основе. По информации от журналиста Хесуса Медины, «матрасники» не прочь продать португальца в любой европейский клуб, за исключением своих конкурентов по Ла Лиге в лице мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Напомним, начиная с января Фелиш выступает на правах аренды за лондонских «Челси». «Пенсионеры» хотят выкупить футболиста на постоянной основе и скоро обсудят с «Атлетико» структуру потенциальной сделки. Отмечается, что сумма трансфера будет варьироваться в районе 100 миллионов евро.