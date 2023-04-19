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Гюндоган требует от «Барселоны» зарплату в размере 10 миллионов евро в год

19 Апреля 2023 • 12:44 Комментировать (1)
Брайтон
...
Манчестер Сити
22.04 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выдвинул свои требования каталонской «Барселоне» по зарплате. По информации от Mundo Deportivo, футболист потребовал у руководства «сине-гранатовых» 10 миллионов евро в год.

По сведениям источника, ранее «Барселона» легко могла позволить платить такие деньги, но сейчас клуб испытывает финансовые проблемы. Чтобы перейти в «Барселону», Гюндогану придётся снизить свои аппетиты.

В конце сезона Илкай может стать свободным агентом, ведь у него заканчивается контракт с командой Хосепа Гвардиолы. Гюндогана ранее также связывали с клубами из немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Апреля 2023 в 13:24
ай пральна.. если уж переходишь в такую памойку нуна доплацу за вреднасць требувать.. А-ха-ха-ха! )))
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