Гюндоган требует от «Барселоны» зарплату в размере 10 миллионов евро в год

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выдвинул свои требования каталонской «Барселоне» по зарплате. По информации от Mundo Deportivo, футболист потребовал у руководства «сине-гранатовых» 10 миллионов евро в год.

По сведениям источника, ранее «Барселона» легко могла позволить платить такие деньги, но сейчас клуб испытывает финансовые проблемы. Чтобы перейти в «Барселону», Гюндогану придётся снизить свои аппетиты.

В конце сезона Илкай может стать свободным агентом, ведь у него заканчивается контракт с командой Хосепа Гвардиолы. Гюндогана ранее также связывали с клубами из немецкой Бундеслиги.