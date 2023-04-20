Мазрауи находится в контакте с «Барселоной»

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи может оказаться в каталонской «Барселоне». Как сообщает издание Sport, марокканец сейчас находится в контакте с руководством «сине-гранатовых».

Мазрауи прошлым летом мог перейти в «Барселону» на правах свободного агента из амстердамского «Аякса», но футболист в итоге выбрал мюнхенскую «Баварию». Напомним, после чемпионата мира защитник потерял место в основном составе «красной машины», так как долго залечивал травму. Более того, на его место «Бавария» взяла Жоау Канселу, который пришёл на правах аренды из «Манчестер Сити».

Мазрауи недавно выразил недовольство своим положением в «Баварии» и не исключил, что скоро покинет клуб.