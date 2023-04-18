Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» Сересо: «Если «Барселона» давала взятку Негрейре, это надо доказать»

18 Апреля 2023 • 10:20 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался по поводу обвинений к каталонской «Барселоне» по делу Негрейры. Напомним, «сине-гранатовых» обвиняют в даче взятки вице-президенту судейского комитета Испании.

«Честно говоря, я не особо заинтересован в деле Негрейры. Если «Барселона» действительно давала взятку Негрейре, это надо доказать. Мы должны подождать конца расследования», – цитирует Сересо Atletico Universe.

Напомним, «Барселоне» грозит исключение из еврокубков на следующий сезон, если вина клуба по делу Негрейры будет доказано. Команда Хави Эрнандеса сейчас лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
12:42 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» готовят обмен игроками
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза
12:33 · Германия. Бундеслига
Мане может перейти в испанский топ-клуб
12:17 · Испания. Ла Лига
Компани призвал не ставить крест на карьере Азара 2
11:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нужно выиграть всего один турнир, чтобы остаться в «Реале»
10:49 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за Хёйлунном
10:36 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн числится в шорт-листе «Реала» на замену Анчелотти, но не является приоритетным кандидатом
10:34 · Испания. Ла Лига
Милитао высказался о возможном уходе Анчелотти из «Реала»
10:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Если «Барселона» давала взятку Негрейре, это надо доказать»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал запрос в «Барселону» по трём футболистам
09:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» недовольна поведением Рафиньи 1
09:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отпустит Кесси только при определённых условиях
09:24 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Хочу играть в каждом матче»
09:00 · Испания. Ла Лига
Дембеле можно выкупить у «Барселоны» - раскрыта сумма
07:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» ответил на выпад «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем