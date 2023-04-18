Президент «Атлетико» Сересо: «Если «Барселона» давала взятку Негрейре, это надо доказать»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался по поводу обвинений к каталонской «Барселоне» по делу Негрейры. Напомним, «сине-гранатовых» обвиняют в даче взятки вице-президенту судейского комитета Испании.

«Честно говоря, я не особо заинтересован в деле Негрейры. Если «Барселона» действительно давала взятку Негрейре, это надо доказать. Мы должны подождать конца расследования», – цитирует Сересо Atletico Universe.

Напомним, «Барселоне» грозит исключение из еврокубков на следующий сезон, если вина клуба по делу Негрейры будет доказано. Команда Хави Эрнандеса сейчас лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от мадридского «Реала».