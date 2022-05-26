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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон ответил, заслуженно ли «Милан» выиграл Серию А

26 Мая 2022 • 22:42 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о новом победителе Серии А.

«Милан проявил себя лучше всех. На мой взгляд, «Интер» и «Ювентус» имели больше шансов на чемпионство, но разницу сделали руководители и тренер – Пиоли проделал выдающуюся работу у руля «Милана» в последние полтора-два года.

Им удалось найти отличного вратаря. Меньян – один из главных творцов этой победы наряду с Тео Эрнандесом и Тонали. Ибрагимович и Леау не всегда могли показывать стабильность, но тоже были важны», – цитирует Буффона TuttoMercatoWeb.

«Милан» опередил «Интер» на два очка в чемпионской гонке завершившегося сезона Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Буффон
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