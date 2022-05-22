«Милан» оставался без трофеев 1976 дней

«Интер» переиграл «Сампдорию» со счетом 3:0, но это не помогло ему - «Милан» в своем матче победил с таким же счетом, и в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. Это был первый за почти шесть лет трофей для «Милана» - в последний раз команда выигрывала что-то в 2016 году в катарской Дохе, тогда это был Суперкубок Италии в матче против «Ювентуса». Это произошло 23 декабря того года.

Безтрофейный период «Милана» продлился в итоге 1976 дней - сегодня, 22 мая 2022 года, «Милан» стал чемпионом Италии. Скудетто «Милан» не добывал и вовсе с 2011 года, когда «россонери» тренировал Массимилиано Аллегри.