Гомеш о Леау: «Он уже является одним из лучших игроков мира»

Бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от игры своего соотечественника Рафаэла Леау, который в нынешнем сезоне сильно помогает «Милану» лидировать в чемпионской гонке Серии А.

«Он уже является одним из лучших игроков мира. Как и говорил уже Пиоли, он напоминает мне Тьерри Анри, но в нём также есть схожие черты с Адриано. Я знаю Леау с 15 лет. Тогда он делал заметную разницу в матчах на юношеском уровне», – цитирует Гомеша Football Italia.

Напомним, для того, чтобы завоевать Скудетто в последнем туре Серии А, «Милану» будет достаточно сыграть вничью на выезде с «Сассуоло». Этот титул может стать для «россонери» первым с 2011 года.