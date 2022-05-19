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Чемпионат Италии. Серия А

Гомеш о Леау: «Он уже является одним из лучших игроков мира»

19 Мая 2022 • 14:44 Комментировать
Сассуоло
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Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от игры своего соотечественника Рафаэла Леау, который в нынешнем сезоне сильно помогает «Милану» лидировать в чемпионской гонке Серии А.

«Он уже является одним из лучших игроков мира. Как и говорил уже Пиоли, он напоминает мне Тьерри Анри, но в нём также есть схожие черты с Адриано. Я знаю Леау с 15 лет. Тогда он делал заметную разницу в матчах на юношеском уровне», – цитирует Гомеша Football Italia.

Напомним, для того, чтобы завоевать Скудетто в последнем туре Серии А, «Милану» будет достаточно сыграть вничью на выезде с «Сассуоло». Этот титул может стать для «россонери» первым с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Нуну Гомеш Рафаэл Леау
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САССУОЛО МИЛАН
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