«Милан» - команда с самым молодым составом среди всех победителей Серии А в трехочковую эру

«Интер» переиграл «Сампдорию» со счетом 3:0, но это не помогло ему - «Милан» в своем матче победил с таким же счетом, и в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии.

Любопытно, но, несмотря на таких ветеранов, как Златан Ибрагимович и Оливье Жиру, нынешний состав «Милана» - самый молодой среди всех обладателей Скудетто в трехочковую эру, то есть начиная с сезона 1994/1995. Средний возраст команды Стефано Пиоли - 26 лет и 97 дней, речь идет о среднем возрасте всех игроков, которые выходили на поле в ходе чемпионской кампании 2021/2022.

Напомним, что набрав 86 очков, «Милан» на два балла опередил земляков из «Интера».