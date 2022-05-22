Пиоли о последнем туре: «Мы не можем упустить этот шанс»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал журналистам, как настраивал своих игроков перед заключительным туром Серии А.

«Я сказал ребятам, что мы так усердно работали, чтобы попасть сюда, и теперь мы не можем упустить этот шанс. Мы знаем, что это большая возможность, и мы сделаем все возможное, чтобы ею воспользоваться», — сказал Пиоли в интервью DAZN.

«Милан» может обеспечить себе чемпионский титул, если в последнем туре обыграет «Сассуоло».

Это победа может стать первой для миланского клуба с сезона 2010-11 годов.