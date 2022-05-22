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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли о последнем туре: «Мы не можем упустить этот шанс»

22 Мая 2022 • 19:26 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
6.50 4.70 1.47
2-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал журналистам, как настраивал своих игроков перед заключительным туром Серии А.

«Я сказал ребятам, что мы так усердно работали, чтобы попасть сюда, и теперь мы не можем упустить этот шанс. Мы знаем, что это большая возможность, и мы сделаем все возможное, чтобы ею воспользоваться», — сказал Пиоли в интервью DAZN.

«Милан» может обеспечить себе чемпионский титул, если в последнем туре обыграет «Сассуоло».

Это победа может стать первой для миланского клуба с сезона 2010-11 годов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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САССУОЛО МИЛАН
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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
Идет 59 минута Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
Идет 59 минута Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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