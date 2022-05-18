Тренер «Сассуоло» о матче с «Миланом»: «Нам терять нечего»

Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи заявил журналистам, что, несмотря на то, что его команду считают «андердогом» в матче с «Миланом», клуб не собирается быть «спарринг-партнёром».

«Нам нечего терять, но у нас есть качества, чтобы доставить им неприятности. Конечно, мы впервые бросаем вызов отличной команде, у которой больше мотивации, чем у нас. Но мы знаем, что делать», - сказал Дионизи.

«Милан» находится в шаге от звания чемпиона Италии. В последнем туре в игре с «Сассуоло» миланскому клубу достаточно сыграть вничью.