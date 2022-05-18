Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Сассуоло»: «Мы никогда не получали официальных предложений по Берарди»

18 Мая 2022 • 14:50 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.70 4.70 1.45
22.05 19:00

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что его клуб никогда не получал официальных предложений по полузащитнику Доменико Берарди, которого пресса связывает с летним переходом в «Милан».

«Мы никогда не получали официальных предложений по Доменико. «Милан» проявлял интерес. Он им нравится, но это всё, что я знаю», – цитирует директора «Сассуоло» Il Corriere dello Sport.

В этом сезоне Берарди забил 15 голов и отдал 14 голевых передач в чемпионате Италии. На выходных футболист попытается помешать своему потенциально будущему клубу завоевать Скудетто, так как «Сассуоло» примет «Милан» в рамках последнего тура Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди Джованни Карневали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
14:55 · Италия. Серия А
«Наполи» выкупил Замбо-Ангисса
14:50 · Италия. Серия А
Директор «Сассуоло»: «Мы никогда не получали официальных предложений по Берарди»
14:31 · Италия. Серия А
Моуринью хочет усилить «Рому» 5 футболистами из АПЛ
13:53 · Италия. Серия А
Ди Мария, Погба и Перишич ведут продвинутые переговоры с «Ювентусом»
13:33 · Италия. Серия А
Маротта не хочет продавать Лаутаро 1
13:16 · Италия. Серия А
Тренер «Сассуоло» о матче с «Миланом»: «Нам терять нечего» 1
13:11 · Италия. Серия А
«Милан» не хочет терять Ибрагимовича и готов предложить ему любую роль
12:56 · Италия. Серия А
Тассотти объяснил секреты успеха обороны «Милана»
12:36 · Италия. Серия А
Стало известно сколько получат игроки «Милана» в случае победы в Серии А 3
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов 1
11:37 · Италия. Серия А
Сто тысяч фанатов «Милана» хотят попасть на заключительный матч чемпионата Италии 1
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу с «Арсеналом» за Хики
09:41 · Италия. Серия А
«Интер» принял решение по будущему Индзаги
09:36 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Италия может спать спокойно, у неё есть Бастони»
09:34 · Италия. Серия А
Перишич выдвинул ультиматум «Интеру» 1
Все новости
Рекомендуем