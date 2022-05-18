Директор «Сассуоло»: «Мы никогда не получали официальных предложений по Берарди»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что его клуб никогда не получал официальных предложений по полузащитнику Доменико Берарди, которого пресса связывает с летним переходом в «Милан».

«Мы никогда не получали официальных предложений по Доменико. «Милан» проявлял интерес. Он им нравится, но это всё, что я знаю», – цитирует директора «Сассуоло» Il Corriere dello Sport.

В этом сезоне Берарди забил 15 голов и отдал 14 голевых передач в чемпионате Италии. На выходных футболист попытается помешать своему потенциально будущему клубу завоевать Скудетто, так как «Сассуоло» примет «Милан» в рамках последнего тура Серии А.