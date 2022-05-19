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Чемпионат Италии. Серия А

Маккароне: «Милан» не споткнётся о «Сассуоло», это нереально»

19 Мая 2022 • 04:32 Комментировать
Сассуоло
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Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Бывший футболист «Милана» Массимо Маккароне уверен в том, что «россонери» возьмут чемпионский титул - первый после 2011 года. Для этого «Милану» нужно набрать очки в матче с «Сассуоло», причем достаточно и одного очка. Маккароне уверен в том, что ответственный матч «Милан» проведет наилучшим образом.

- Я не думаю, что «Милан» завалит этот матч. В этом году было много важных матчей, и всегда «Милан» было очень хорош в них. Игра с «Аталантой» могла быть самой важной, и вы видели, как сыграл «Милан». У игроков команды бешеная мотивация, и я не сомневаюсь, что они добьются нужного результата в игре с «Сассуоло», - цитирует Маккароне FootballNews24.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Маккароне
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САССУОЛО МИЛАН
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