Маккароне: «Милан» не споткнётся о «Сассуоло», это нереально»

Бывший футболист «Милана» Массимо Маккароне уверен в том, что «россонери» возьмут чемпионский титул - первый после 2011 года. Для этого «Милану» нужно набрать очки в матче с «Сассуоло», причем достаточно и одного очка. Маккароне уверен в том, что ответственный матч «Милан» проведет наилучшим образом.

- Я не думаю, что «Милан» завалит этот матч. В этом году было много важных матчей, и всегда «Милан» было очень хорош в них. Игра с «Аталантой» могла быть самой важной, и вы видели, как сыграл «Милан». У игроков команды бешеная мотивация, и я не сомневаюсь, что они добьются нужного результата в игре с «Сассуоло», - цитирует Маккароне FootballNews24.