«Милан» улучшит контракт Томори

«Милан» хочет предложить новый контракт своему защитнику Фикайо Томори.

По информации The Telegraph, «Милан» готов улучшить действующее соглашение с Томори. Таким образом, клуб хочет вознаградить своего защитника за весомый вклад в чемпионство команды.

Контракт 24-летнего защитника с «Миланом» рассчитан до 2025 года, но «россонери» готовы улучшить условия текущего договора, сделав игрока ключевым в клубе.

Английский футболист Фикайо Томори принял участие в 40 матчах Серии А и забил один мяч.

«Милан» выиграл чемпионат Италии впервые с сезона 2010/11, опередив «Интер» на два зачетных балла.