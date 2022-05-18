Зе Мария: «Интеру» могут помочь небеса, то есть ливень»

Миланский «Интер» попал в сложное положение в своем сражении за чемпионский титул - даже победа в последнем туре ничего не гарантирует ему, так как «Милану» достаточно сыграть даже вничью с «Сассуоло». Бывший футболист миланского «Интера» Зе Мария, выступавший в составе «нерадзурри» с 2004 по 2006 год, поделился своим мнением о шансах своего бывшего клуба.

- Чтобы повторился сюжет 2000 года, когда «Ювентус» потерял титул в матче с «Перуджей», нужна такая же погода, как и тогда - ливень. Мой сын очень хочет титул «Интера», но я, честно говоря, считаю, что «Милан» заслужил победу, команда провела невероятный сезон, - цитирует Зе Марию Station Radio в рамках передачи Football Cub.