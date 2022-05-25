Онана попрощался с «Аяксом» перед уходом в «Интер»

Голкипер «Аякса» Андре Онана попрощался со своим нынешним клубом и его болельщиками.

Онана защищал ворота амстердамцев на протяжении семи лет. В ближайшее время он, как сообщается, перейдёт в миланский «Интер» на правах свободного агента.

«Завершается красивое путешествие, продлившееся семь лет. Я прибыл сюда с энтузиазмом ребёнка, а уезжаю полностью удовлетворённым своими усилиями – я отдавал всё этой команде с первого до последнего дня.

Для меня было честью выступать за «Аякс», но теперь настало время нового вызова. Не знаю, насколько я был хорош, но я всегда старался изо всех сил», – написал камерунец в социальных сетях.