Видаль подтвердил, что покинет «Интер»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль подтвердил, что покинет стан «нерадзурри» на правах свободного агента по окончанию сезона. На своей странице в социальных сетях хавбек опубликовал голосование, где предложил подписчикам выбрать для него новый клуб.

Среди вариантов в голосовании Видаля был бразильский «Фламенго» и чилийский «Коло-Коло», за который полузащитник выступал с 2005 по 2007 год. Ранее отмечалось, что фаворитом на трансфер Видаля является «Фламенго».

34-летний двукратный обладатель Кубка Америки в нынешнем сезоне отметился одним голом и двумя ассистами в итальянской Серии А. 22 мая футболисту исполнится уже 35.