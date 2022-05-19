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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль подтвердил, что покинет «Интер»

19 Мая 2022 • 13:37 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль подтвердил, что покинет стан «нерадзурри» на правах свободного агента по окончанию сезона. На своей странице в социальных сетях хавбек опубликовал голосование, где предложил подписчикам выбрать для него новый клуб.

Среди вариантов в голосовании Видаля был бразильский «Фламенго» и чилийский «Коло-Коло», за который полузащитник выступал с 2005 по 2007 год. Ранее отмечалось, что фаворитом на трансфер Видаля является «Фламенго».

34-летний двукратный обладатель Кубка Америки в нынешнем сезоне отметился одним голом и двумя ассистами в итальянской Серии А. 22 мая футболисту исполнится уже 35.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Артуро Видаль
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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