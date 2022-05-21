Вьери: «Милан» силён командой»

«Милан» находится в шаге от чемпионского титула в Серии А, чего с командой не случалось с 2011 года. Для успешного завершения сезона команде надо просто сыграть вничью с «Сассуоло», пусть и на поле соперника. Кристиан Вьери, внимательно следящий за событиями чемпионата Италии, прокомментировал успехи клуба.

- Сила «Милана» - в командной игре. Два года серьезной работы дают результат. Для создания такой команды нужны не просто хорошие игроки, но и соответствующего характера люди. Это не гольф и не теннис, тут есть механизм, взаимоуважение, все это влияет на результат. Пока что я даю «Милану» в этом сезоне 10 из 10 баллов, «Интеру» - 9,5, - цитирует Вьери ITASportPress.

Последний тур Серии А начнется в воскресенье, 22 мая, в 19 часов по московскому времени.