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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

02 Июня 2022 • 12:45 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о своём будущем.

24-летний форвард заявил о намерении продолжить свои выступления в составе итальянской команды, несмотря на интерес со стороны ряда именитых европейских клубов.

«Мой план предельно ясен: я действительно хочу остаться в «Интере» в следующем сезоне. Пока я не общался об этом с клубом, но хочу продолжить выступать за «Интер», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт аргентинца с миланским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси».

В минувшем сезоне Мартинес провёл в составе «нерадзурри» 49 матчей, в которых забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.    

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Лаутаро Мартинес
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