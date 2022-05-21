Вьери: «Проигранный Скудетто может стать катастрофой для «Интера»

Бывший нападающий Кристиан Вьери поделился своим мнением о сезоне клуба, в котором он провел несколько лет - миланского «Интера». Велика вероятность, что «Интер» уступит чемпионский титул «Милану», и Вьери спросили, станет ли это катастрофой для «нерадзурри».

- Катастрофа? Ну, наверное, это будет неприятно, но не катастрофа, все-таки два кубка в этом сезоне взяты, вырваны у «Ювентуса». И путь в Лиге чемпионов был не таким и плохим. «Интер» показывал неплохую игру на всех фронтах. А это и есть отличительная черта большой команды - хорошо и стабильно играть на всех фронтах. В этом смысле «Интер» - на высоте, - цитирует Вьери Corriere della Sera.

Последний тур Серии А начнется в воскресенье, 22 мая, в 19 часов по московскому времени.