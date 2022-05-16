Наставник «Интера» рассказал о своём главном сожалении в текущем сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о главном сожалении в своём дебютном сезоне у руля «нерадзурри».

Специалист выделил противостояние с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я сожалею о матче с «Ливерпулем». В 2022 году они проиграли всего однажды – нам на «Энфилде». Кто знает, как всё могло сложиться, если бы мы не остались в меньшинстве в ответной игре?» – ответил Индзаги в интервью DAZN.

Напомним, что «Интер» уступил «Ливерпулю» в первом матче на своём поле со счётом 0:2. В ответной встрече миланцы вышли вперёд на 61-й минуте, но вскоре остались в меньшинстве из-за удаления Алексиса Санчеса, что помогло англичанам удержать счёт.