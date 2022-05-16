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Чемпионат Италии. Серия А

Интер» изучает возможность трансфера Суареса

16 Мая 2022 • 13:59 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
22.05 19:30

Миланский «Интер» в ближайшее межсезонье может усилиться нападающим мадридского «Атлетико» Луисом Суаресом, который скоро станет свободным агентом. Согласно данным от журналиста Экрема Конура, «нерадзурри» входят в числе претендентов на трансфер уругвайца.

Сообщается, что на данный момент на Суареса претендуют три клуба – «Интер», «Севилья» и «Астон Вилла», где сейчас выступает его бывший партнёр по «Ливерпулю» и «Барселоне» Филипе Коутиньо. Более того, «вилланов» возглавляет Стивен Джеррард, с которым Луис тоже пересекался на «Энфилде».

В январе Суаресу исполнилось 35 лет. Уругваец ранее изъявил желание отыграть ещё один сезон в Европе.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Луис Суарес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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