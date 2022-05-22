Разгром есть, а скудетто нет: «Интер» крупно победил «Сампдорию», но не выиграл чемпионат Италии

В одном из двух главных матчей последнего тура Серии А встречались «Интер» и «Сампдория».

С лучшими шансами на скудетто к заключительному туру итальянского чемпионата подходил «Милан». Он имел на два очка больше, чем «Интер», и опережал бы его в случае равенства очков из-за преимущества по личным встречам. Это значило, что «россонери» для оформления титула достаточно не проиграть на выезде середняку «Сассуоло». «Интеру» же требовалось победить дома занимающую пятнадцатое место «Сампдорию» и надеяться на поражение «Милана».

Первый тайм «нерадзурри» провели с приличным преимуществом, и было бы логично, если бы ушли на перерыв ведущими в счёте. Но генуэзцы держались. Впереди старались и Чалханоглу, и Перишич, и Корреа, а наибольшую опасность для гостей представлял Лаутаро Мартинес. При этом Аудеро работал без ошибок, защищая свои ворота.

В перерыве «чёрно-синие» должны были узнать неприятную для себя новость – «Милан» выигрывал у «Сассуоло» с крупным счётом. Это значило, что «Интеру» не помогла бы занять первое место своя победа, но дело в том, что сами «нерадзурри» на тот момент не выигрывали, а вдруг «Сассуоло» смог бы сотворить чудо и совершить против «россонери» фантастический камбэк, и каково было бы тогда «интеристам», если бы они не победили?

Так что хозяева сохранили нацеленность на чужие ворота и довольно быстро после возобновления игры воплотили её в крупный счёт – такой же, какой был у «Милана». Для начала Барелла, получив пас пяткой от Корреа, не переиграл оформившего отличный сэйв Аудеро, ну а потом уже пошли голы.

В центральной зоне у «Сампдории» наступил полный провал. Перишич разбирается перед чужими воротами после передачи Бареллы – это 1:0. Корреа аккуратно низом кладёт мяч в правый угол, а результативный пас на свой счёт записывает Чалханоглу – это 2:0. Корреа убегает к чужой штрафной в контратаке, и невзирая на окружение в лице соперников, отправляет мяч в район левого угла, – это уже 3:0.

Перишич получил травму и был заменён, «Интер» сбавил давление впереди, а у «Сампдории» стали получаться острые выбегания. Как-то слишком «нерадзурри» расслабились, и Хандановичу реально пришлось выручать. Но генуэзцы ничего не забили, как и «Сампдория» в другом матче. Поэтому «Интер» довольствовался вторым местом, отстав от «Милана» на два очка. Во владении «нерадзурри» скудетто не задержалось больше года.

Кирилл Иванцов