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Чемпионат Италии. Серия А

Разгром есть, а скудетто нет: «Интер» крупно победил «Сампдорию», но не выиграл чемпионат Италии

22 Мая 2022 • 20:56 Комментировать (1)
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

В одном из двух главных матчей последнего тура Серии А встречались «Интер» и «Сампдория».

Протокол игры  
Интер Милан 3:0Сампдория
(1:0) Перишич Иван49'   
(2:0) Корреа Хоакин55'   
(3:0) Корреа Хоакин57'   
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей Стефан  73' (Кайседо Фелипе (  73') Бастони Алессандро  60' (Госенс Робин (  60') Дюмфрис ДензелБарелла Николо   29'  59' (Видаль Артуро (  59') Брозович МарселоЧалханоглу ХаканПеришич Иван  60' (Димарко Федерико (  60') Корреа Хоакин  73' (Раноккия Андреа (  73') Мартинес Лаутаро
Запасные: Весино МатиасИонуц Андрей РадуКордац АлексДармиан МаттеоСанчес АлексисД'Амброзио ДанилоДжеко Эдин
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошЙосида Майя   5'  78' (Маньяни Джанджакомо (  78') Феррари Алекс   66'Ауджелло ТоммазоВиейра Ронни  78' (Аскилдсен Кристоффер (  78') Кандрева Антонио  62' (Дамсгор Миккель (  62') Ринкон Томас  84' (Йепес Жерар (  84') Торсби Мортен  62' (Тримболи Симоне (  62') Сабири АбдельхамидКапуто Франческо
Запасные: Сенси СтефаноРавалья НиколаФальконе ВладимироMarco SommaКвальярелла ФабиоLorenzo Di StefanoМурру Никола
22 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

С лучшими шансами на скудетто к заключительному туру итальянского чемпионата подходил «Милан». Он имел на два очка больше, чем «Интер», и опережал бы его в случае равенства очков из-за преимущества по личным встречам. Это значило, что «россонери» для оформления титула достаточно не проиграть на выезде середняку «Сассуоло». «Интеру» же требовалось победить дома занимающую пятнадцатое место «Сампдорию» и надеяться на поражение «Милана».

Первый тайм «нерадзурри» провели с приличным преимуществом, и было бы логично, если бы ушли на перерыв ведущими в счёте. Но генуэзцы держались. Впереди старались и Чалханоглу, и Перишич, и Корреа, а наибольшую опасность для гостей представлял Лаутаро Мартинес. При этом Аудеро работал без ошибок, защищая свои ворота.

В перерыве «чёрно-синие» должны были узнать неприятную для себя новость – «Милан» выигрывал у «Сассуоло» с крупным счётом. Это значило, что «Интеру» не помогла бы занять первое место своя победа, но дело в том, что сами «нерадзурри» на тот момент не выигрывали, а вдруг «Сассуоло» смог бы сотворить чудо и совершить против «россонери» фантастический камбэк, и каково было бы тогда «интеристам», если бы они не победили?

Так что хозяева сохранили нацеленность на чужие ворота и довольно быстро после возобновления игры воплотили её в крупный счёт – такой же, какой был у «Милана». Для начала Барелла, получив пас пяткой от Корреа, не переиграл оформившего отличный сэйв Аудеро, ну а потом уже пошли голы.

В центральной зоне у «Сампдории» наступил полный провал. Перишич разбирается перед чужими воротами после передачи Бареллы – это 1:0. Корреа аккуратно низом кладёт мяч в правый угол, а результативный пас на свой счёт записывает Чалханоглу – это 2:0. Корреа убегает к чужой штрафной в контратаке, и невзирая на окружение в лице соперников, отправляет мяч в район левого угла, – это уже 3:0.

Перишич получил травму и был заменён, «Интер» сбавил давление впереди, а у «Сампдории» стали получаться острые выбегания. Как-то слишком «нерадзурри» расслабились, и Хандановичу реально пришлось выручать. Но генуэзцы ничего не забили, как и «Сампдория» в другом матче. Поэтому «Интер» довольствовался вторым местом, отстав от «Милана» на два очка. Во владении «нерадзурри» скудетто не задержалось больше года.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Серия А Чемпионат Италии
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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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