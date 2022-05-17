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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью просит руководство «Ромы» подписать Дибалу

17 Мая 2022 • 23:43 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.14 8.00 21.00
22.05 19:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба, чтобы попытаться оформить трансфер полузащитника Паоло Дибалы, сообщает Football-Italia.

Известно, что по окончании сезона-2021/22 аргентинец станет свободным агентом, так как не стал продлевать контракт с «Ювентусом». Сообщается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ведёт разговоры с боссами команды, чтобы подписать 28-летнего полузащитника.

По данным итальянских СМИ, «Интер» - главный претендент в борьбе за футболиста. За пределами Италии пишут, что интерес к 28-летнему игроку испытывают «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Атлетико» Мадрид.

Легенда «Ромы» Франческо Тотти является поклонником игры Дибалы и даже лайкнул несколько его записей в одной из социальных сетей.    

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Ювентус Жозе Моуринью Серия А Пауло Дибала
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