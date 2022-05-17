Моуринью просит руководство «Ромы» подписать Дибалу

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба, чтобы попытаться оформить трансфер полузащитника Паоло Дибалы, сообщает Football-Italia.

Известно, что по окончании сезона-2021/22 аргентинец станет свободным агентом, так как не стал продлевать контракт с «Ювентусом». Сообщается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ведёт разговоры с боссами команды, чтобы подписать 28-летнего полузащитника.

По данным итальянских СМИ, «Интер» - главный претендент в борьбе за футболиста. За пределами Италии пишут, что интерес к 28-летнему игроку испытывают «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Атлетико» Мадрид.

Легенда «Ромы» Франческо Тотти является поклонником игры Дибалы и даже лайкнул несколько его записей в одной из социальных сетей.