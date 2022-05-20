Джампаоло нажарил шашлыков для игроков «Сампдории» после того, как они сохранили место в Серии А

Генуэзская «Сампдория» спаслась, ее место в Серии А вне угроз, и это очень порадовало Марко Джампаоло - главного тренера клуба. Он решил организовать для своих футболистов вечеринку с угощениями, нажарив шашлыков - правда, в западных странах они чаще называются «барбекю». Президент клуба, тезка Джампаоло по фамилии Ланна, также почтил своим присутствием вечеринку, прошедшую прямо в тренировочном комплексе «Сампдории», называющемся «Мунгаини».

Между тем в воскресенье «дорианцам» предстоит последний матч нынешнего сезона - в Милане против сверхмотивированного местного «Интера».