Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гальярдини не поможет «Интеру» в последнем туре против «Сампдории»

20 Мая 2022 • 19:23 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини не поможет своей команде в последнем туре Серии А с «Сампдорией». Футболист страдает от травмы, которую не успеет залечить к воскресному матчу.

Напомним, что Гальярдини в этом сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Италии. Футболист не является игроком основного состава команды Симоне Индзаги.

Для того, чтобы защитить чемпионский титул Серии А в последнем туре, «нерадзурри» необходимо побеждать у себя дома у «Сампдории» и попутно надеяться на поражение «Милана» в игре против «Сассуоло».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Роберто Гальярдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.05  21:45 Торино ... Рома 3.50 3.60 2.05
21.05  18:15 Дженоа ... Болонья 2.45 3.55 2.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен составить конкуренцию «Милану» и «Интеру» в борьбе за Скамакку
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» уверен в трансфере Ботмана, несмотря на интерес «МЮ» и «Ньюкасла»
19:23 · Италия. Серия А
Гальярдини не поможет «Интеру» в последнем туре против «Сампдории»
19:12 · Италия. Серия А
Бремер признан лучшим защитником сезона в Серии А
19:00 · Италия. Серия А
Аллегри: «Кьеллини и Дибала сыграют свой прощальный матч за «Ювентус»
18:03 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо не вёл переговоров с «Ювентусом»
17:46 · Италия. Серия А
Меньян признан лучшим голкипером года в Серии А
15:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил де Лихту новый контракт
15:21 · Италия. Серия А
Идея Серии А провести турнир в США временно отложена
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» включился в гонку за Хики
14:46 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансферы»
14:42 · Италия. Серия А
Гасперини останется в «Аталанте» на следующий сезон
14:24 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет переманить игрока «Интера» в «Тоттенхэм» 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Челси» следят за де Лихтом, несмотря на новый контракт защитника
14:11 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Итальянский футбол не привлекателен по нескольким причинам»
Все новости
Рекомендуем