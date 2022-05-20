Гальярдини не поможет «Интеру» в последнем туре против «Сампдории»

Полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини не поможет своей команде в последнем туре Серии А с «Сампдорией». Футболист страдает от травмы, которую не успеет залечить к воскресному матчу.

Напомним, что Гальярдини в этом сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Италии. Футболист не является игроком основного состава команды Симоне Индзаги.

Для того, чтобы защитить чемпионский титул Серии А в последнем туре, «нерадзурри» необходимо побеждать у себя дома у «Сампдории» и попутно надеяться на поражение «Милана» в игре против «Сассуоло».