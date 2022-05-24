Бывший президент «Сампдории» переведён из тюрьмы под домашний арест

Массимо Ферреро, бывший президент итальянской «Сампдории», был арестован и помещен в тюрьму в конце прошлого года за финансовые прегрешения. Но в понедельник ему смягчили меру наказания - теперь Ферреро выпущен и находится под домашним арестом.

Ферреро является известным итальянским режиссером, «Сампдорию» он возглавил в 2014 году, при этом Массимо никогда не скрывал своих симпатий к другому итальянскому клубу - «Роме». Проблемы с законом у него начались как раз в 2014 году. «Сампдория» закончила минувший сезон на пятнадцатом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.