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​Экс-президент «Сампдории» рассказал о жизни в тюрьме

11 Декабря 2021 • 18:46 Комментировать

В начале недели Массимо Ферреро был арестован по подозрению в финансовых махинациях, не связанных с «Сампдорией». В тот же день Ферреро ушёл с должности президента генуэзского клуба. Теперь бизнесмен рассказал о жизни в заключении.

«Я пишу книгу. Я беспокоюсь, потому что более 600 моих сотрудников рискуют остаться без работы. Я хочу позвонить своим сыновьям. Мне пока сложно справляться с этой ситуацией. Также я хотел бы позвонить Фабио Квальярелле.

Я хочу сделать комплимент людям, которые управляют тюрьмами. Они настоящие джентльмены. Они хорошо ко мне относятся и хорошо делают свою работу, даже если им недоплачивают. Многие известные люди, который я знаю, даже не позвонили моей жене, чтобы поддержать», - рассказал Ферреро La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Массимо Ферреро
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