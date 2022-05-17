Моратти о победе «Интера» в Серии А: «Будет сложно, но в футболе нет ничего невозможного»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти не теряет надежд, что «нерадзурри» смогут защитить чемпионский титул Серии А. Напомним, в последнем туре подопечным Симоне Индзаги необходимо выиграть у «Сампдории» и надеяться на то, что «Милан» проиграет в параллельном матче против «Сассуоло».

«Будет сложно, но в футболе нет ничего невозможного. Чудеса случаются, всё может поменяться местами в любой момент. Мы отлично об этом знаем. «Милан» и «Интер» – это две прекрасные команды», – цитирует Моратти Calciomercato.

Напомним, что последний тур Серии А будет сыгран в это воскресенье. Все 10 матчей будут проходить в одно и то же время.