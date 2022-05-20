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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» намерен составить конкуренцию «Милану» и «Интеру» в борьбе за Скамакку

20 Мая 2022 • 19:49 Комментировать
Бёрнли
...
Ньюкасл
2.25 3.40 3.20
22.05 18:00

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересован «Ньюкасл». При поддержке владельца из Саудовской Аравии «сороки» хотят побороться за трансфер итальянца с лидерами Серии А – «Миланом» и «Интером».

23-летний Скамакка проводит свой второй сезон в Серии А. Игрок впечатляет многие топ-клубы своей игрой за «Сассуоло». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джанлука забил 16 голов в ворота соперников.

Ранее фаворитом в борьбе за талантливого форварда называли миланский «Интер», но из-за финансовых проблем клуба вероятность сделки заметно снизилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Милан Сассуоло Джанлука Скамакка
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БЁРНЛИ НЬЮКАСЛ
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