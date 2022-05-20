«Ньюкасл» намерен составить конкуренцию «Милану» и «Интеру» в борьбе за Скамакку

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересован «Ньюкасл». При поддержке владельца из Саудовской Аравии «сороки» хотят побороться за трансфер итальянца с лидерами Серии А – «Миланом» и «Интером».

23-летний Скамакка проводит свой второй сезон в Серии А. Игрок впечатляет многие топ-клубы своей игрой за «Сассуоло». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джанлука забил 16 голов в ворота соперников.

Ранее фаворитом в борьбе за талантливого форварда называли миланский «Интер», но из-за финансовых проблем клуба вероятность сделки заметно снизилась.