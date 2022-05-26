Нападающий «Интера» может перейти в «Севилью»

«Севилья» проявляет интерес к нападающему «Интера» Алексису Санчесу, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство испанского клуба уже провело переговоры со стороной игрока. Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 33-летний чилиец провёл в составе «чёрно-синих» 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Санчес защищал цвета таких клубов как «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».