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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески летом может продолжить карьеру в АПЛ

16 Мая 2022 • 23:52 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.14 8.00 21.00
22.05 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в один из английских клубов, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летний игрок не против остаться в «Ювентусе», но полузащитником интересуются английские команды, которые не называются. Помимо их «Интер» и «Милан» хотят видеть Бернардески в своей команде.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, Бернардески  отметился 2 голами и отдал 6 результативных передач. Его контракт истекает летом этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернардески на трансферном рынке в 15 миллионов евро.


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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
окончен Ювентус 2:2 Лацио 2.30 3.55 3.25
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