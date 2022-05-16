Бернардески летом может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в один из английских клубов, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летний игрок не против остаться в «Ювентусе», но полузащитником интересуются английские команды, которые не называются. Помимо их «Интер» и «Милан» хотят видеть Бернардески в своей команде.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, Бернардески отметился 2 голами и отдал 6 результативных передач. Его контракт истекает летом этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернардески на трансферном рынке в 15 миллионов евро.