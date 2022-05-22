«Я всегда буду благодарен Моуринью» - 12 лет назад «Интер» выиграл Лигу чемпионов, Мораттти вспоминает тот день

Сегодня «Интер» может уступить чемпионский титул в Серии А «Милану», и в какой-то мере символично то, что последний тур чемпионата проходит в день 22 мая, который поклонники «Интера» вспоминают с особым пиететом.

В 2010 году именно в этот день команда выиграла Лигу чемпионов, забив два гола в ворота «Баварии». Тогдашний президент миланского клуба Массимо Моратти вспоминает тот день.

- Я помню, как собранно, сконцентрировано подходила команда к этому финалу. Победа стала праздником, за который я всегда буду благодарен Моуринью. Он проделал невероятную работу. Он умеет завоевывать уверенность и доверие всех игроков, настоящий профессионал, идеальный тренер, - считает Моратти, цитируемый Radio Uno Rai.