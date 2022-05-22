Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Я всегда буду благодарен Моуринью» - 12 лет назад «Интер» выиграл Лигу чемпионов, Мораттти вспоминает тот день

22 Мая 2022 • 18:50 Комментировать
Интер Милан
0:0
Сампдория
1.14 8.50 20.00
1-й тайм

Сегодня «Интер» может уступить чемпионский титул в Серии А «Милану», и в какой-то мере символично то, что последний тур чемпионата проходит в день 22 мая, который поклонники «Интера» вспоминают с особым пиететом.

В 2010 году именно в этот день команда выиграла Лигу чемпионов, забив два гола в ворота «Баварии». Тогдашний президент миланского клуба Массимо Моратти вспоминает тот день.

- Я помню, как собранно, сконцентрировано подходила команда к этому финалу. Победа стала праздником, за который я всегда буду благодарен Моуринью. Он проделал невероятную работу. Он умеет завоевывать уверенность и доверие всех игроков, настоящий профессионал, идеальный тренер, - считает Моратти, цитируемый Radio Uno Rai.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
Идет 23 минута Сассуоло 0:1 Милан 6.40 5.00 1.46
Идет 23 минута Интер Милан 0:0 Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
19:26 · Италия. Серия А
Пиоли о последнем туре: «Мы не можем упустить этот шанс»
18:50 · Италия. Серия А
«Я всегда буду благодарен Моуринью» - 12 лет назад «Интер» выиграл Лигу чемпионов, Мораттти вспоминает тот день
18:30 · Италия. Серия А
«Сассуоло» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Сампдория»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:21 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на матч, который решит судьбу титула
18:15 · Италия. Серия А
Полузащитник сборной Португалии в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом»
17:50 · Италия. Серия А
Мотта прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «ПСЖ»
16:49 · Италия. Серия А
«Наполи» впервые более чем за полвека оказался наименее пропускающей командой Серии А
16:48 · Италия. Серия А
Сарри продлит контракт с «Лацио»
16:25 · Италия. Серия А
«Верона» установила собственный рекорд результативности в сезоне Серии А
13:00 · Италия. Серия А
«Специя» — «Наполи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
11:55 · Италия. Серия А
«Интер» на следующей неделе объявит о подписании Онаны и продлении Хандановича
11:30 · Италия. Серия А
«Иди картошку у себя копай»: Кокорин нахамил фанату за критику
09:47 · Италия. Серия А
Гасперини намекнул, что готов покинуть «Аталанту»
09:40 · Италия. Серия А
Капитан «Фиорентины»: Мы обещали Астори, что вернём команду в еврокубки
Все новости
Рекомендуем