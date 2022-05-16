Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Серия А сделает два комплекта золотых медалей для награждения чемпиона Италии

16 Мая 2022 • 20:16 Комментировать (4)
Интер Милан
...
Сампдория
1.14 8.00 21.00
22.05 19:00

Перед последним 38-м туром Серии А чемпион Италии до сих пор остаётся неизвестным.

Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza сообщает, что матчи «Сассуоло» - «Милан» и «Интер» - «Сампдория» у организаторов церемонии награждения вызывают логистическую проблему.

Сообщается, что организаторы подготовят два комплекта золотых наград. То есть, награды будут доставлены на матч с участием «Милана» и «Интера». Согласно источнику, два стадиона находятся на расстоянии около 160 км друг от друга. Из-за этого представители Серии А будут разделены: президент Лоренцо Казини будет присутствовать на матче «Милана», а генеральный директор Луиджи де Сьерво будет наблюдать за «Интером».

Матчи «Сассуоло» - «Милан» и «Интер» - «Сампдория» пройдут 22 апреля, обе встречи начнутся в 19:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сампдория Серия А Сассуоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
21:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» устроила «Фиорентине» разгром
21:32 · Италия. Серия А
Буффон обратился к Дибале перед последним матчем за «Ювентус»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» — «Лацио»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:16 · Италия. Серия А
Серия А сделает два комплекта золотых медалей для награждения чемпиона Италии 4
20:00 · Италия. Серия А
«Интер» хочет купить Паризи
19:52 · Италия. Серия А
Аслани интересен «Милану»
19:23 · Италия. Серия А
Видаль выложил видео, где его девушка танцует в футболке «Фламенго»
19:00 · Италия. Серия А
«Сампдория» — «Фиорентина»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:1
18:44 · Италия. Серия А
Бонуччи написал прощальное письмо для Кьеллини
18:02 · Италия. Серия А
Спаллетти о Кварацхелии: «Такого игрока хотел бы у себя видеть каждый тренер»
17:40 · Италия. Серия А
Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться
17:05 · Италия. Серия А
Лазетич: «От Влаховича ждут большего, но это нормально»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год
Все новости
Рекомендуем