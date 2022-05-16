Серия А сделает два комплекта золотых медалей для награждения чемпиона Италии

Перед последним 38-м туром Серии А чемпион Италии до сих пор остаётся неизвестным.

Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza сообщает, что матчи «Сассуоло» - «Милан» и «Интер» - «Сампдория» у организаторов церемонии награждения вызывают логистическую проблему.

Сообщается, что организаторы подготовят два комплекта золотых наград. То есть, награды будут доставлены на матч с участием «Милана» и «Интера». Согласно источнику, два стадиона находятся на расстоянии около 160 км друг от друга. Из-за этого представители Серии А будут разделены: президент Лоренцо Казини будет присутствовать на матче «Милана», а генеральный директор Луиджи де Сьерво будет наблюдать за «Интером».

Матчи «Сассуоло» - «Милан» и «Интер» - «Сампдория» пройдут 22 апреля, обе встречи начнутся в 19:00 мск.