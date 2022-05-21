«Возвращение к классике» - «Интер» представил форму следующего сезона

Миланский «Интер» возвращается к классическому виду своей формы - в интернете появились изображения футболок следующего сезона. Встретит ли «Интер» его в ранге чемпиона или вице-чемпиона, станет известно до конца недели. Обращает на себя внимание смена спонсора - вместо Fan Token на футболках будет красоваться надпись DigitalBits.

Также нет звезды, которая символизирует каждый десяток побед в чемпионате Италии. Сейчас у «Интера» 19 побед, и видимо, в руководстве клуба ждут итоги сезона, чтобы понять - ограничиваться одной звездой или поместить также и вторую, в случае, если удастся выиграть чемпионат в этом сезоне.