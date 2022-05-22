«Отличное сражение, увидимся в следующем сезоне» - «Интер» официально поздравил «Милан»

«Интер» переиграл «Сампдорию» со счетом 3:0, но это не помогло ему - «Милан» в своем матче победил с таким же счетом, и в 19-й раз стал чемпионом Италии, нагнав по количеству Скудетто как раз «Интер». Пресс-служба «нерадзурри» поздравила конкурента с титулом одной из первых.

- Наши комплименты «Милану». Сражение в этом году было великолепным. Увидимся в следующем сезоне, - такое сообщение появилось на официальном сайте «Интера».

«Милан» набрал в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А 86 очков, «Интер» - 84. В прошлом году все закончилось наоборот - «Интер» выиграл, а «Милан» финишировал на втором месте.