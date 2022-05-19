«Милан» в шаге от долгожданного чемпионства: интриги последнего тура Серии А

В ближайшие дни пройдут матчи заключительного игрового дня в чемпионате Италии. Сетевое изданиерешило обратить внимание на турнирную таблицу и выделить главные интриги Серии А.

Прежде чем говорить об интригах последнего тура итальянского чемпионата, имеет смысл открыть регламент. При равенстве очков в Серии А первым критерием являются личные встречи (очки, разница мячей), дальше – общая разность мячей и общее количество забитых мячей. Теперь приступаем к предметному разговору.

Битва за чемпионство

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Милан 37 25 8 4 66:31 83 2 ЛЧ Интер 37 24 9 4 81:32 81 3 ЛЧ Наполи 37 23 7 7 71:31 76 4 ЛЧ Ювентус 37 20 10 7 57:35 70

«Сассуоло» - «Милан»

«Интер» - «Сампдория»

«Милан» может стать чемпионом Италии впервые за 11 лет. Чтобы завоевать титул, команде Стефано Пиоли в последнем туре достаточно не проиграть «Сассуоло». Дело в том, что «Милан» при равенстве очков финиширует выше «Интера» за счёт перевеса в очных встречах (4 очка против 1).

Третье место уже гарантировал себе «Наполи», четвёртое – «Ювентус». То есть путёвки в групповой этап Лиги чемпионов розданы.

Билеты в еврокубки

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 5 ЛЕ Лацио 37 18 9 10 74:55 63 6 ЛЕ Рома 37 17 9 11 56:43 60 7 ЛК Фиорентина 37 18 5 14 57:51 59 8 Аталанта 37 16 11 10 65:47 59

«Торино» - «Рома»

«Фиорентина» - «Ювентус»

«Аталанта» - «Эмполи»

Переходим к борьбе за билеты в Лигу Европы и Лигу конференций. «Лацио» представит Италию во втором по рангу клубном турнире континента, ведь «орлы» финишируют либо на пятом месте, либо на шестом месте (при равенстве очков «Рома» опередит «Лацио» по личным встречам (3:0,2:3)), что в данном контексте ни на что не влияет. И пятая и шестая команды Серии А попадают прямиком в групповой этап Лиги Европы.

Дальше всё гораздо интереснее. «Рома», «Фиорентина» и «Аталанта» разыгрывают один билет в Лигу Европы и один билет в Лигу конференций. Сразу отметим, что если «Рома» по итогам последнего тура опустится на восьмое место, у команды Жозе Моуринью будет шанс получить билет в Лигу Европы за счёт победы в финале Лиги конференций на следующей неделе.

Реклама

В целом ситуация в борьбе «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты» простая. Но не лишним будет обговорить варианты равенства очков. Их сразу четыре:

- если одинаковое количество очков наберут «Фиорентина» и «Аталанта», то выше будут «фиалки» (6 очков в очных матчах), что мы наблюдаем сейчас.

- если одинаковое количество очков наберут «Рома» и «Фиорентина», то выше будут римляне (у команд паритет в очных матчах, но у «Рома» с вероятностью в 99,999% будет лучшая разность мячей).

- если одинаковое количество очков наберут «Рома» и «Аталанта», то выше будут римляне (6очков в очных матчах).

- если по 60 очков наберут «Рома», «Фиорентина» и «Аталанта», то они финишируют в указанном порядке (у римлян 9 очков в очных матчах при разности 8:4, у «фиалок» 9 очков в очных матчах при разности 6:4, у бергамасков 0 очков в очных матчах).

Остаётся добавить, что шансы «Аталанты» забраться в еврокубковую зону довольно высоки, ведь «Фиорентине» предстоит сырать с «Ювентусом».

Борьба за выживание

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 17 Салернитана 37 7 10 20 33:74 31 18 вылет Кальяри 37 6 11 20 34:68 29 19 вылет Дженоа 37 4 16 17 27:59 28 20 вылет Венеция 37 6 8 23 34:69 26

«Салернитана» - «Удинезе»

«Венеция» - «Кальяри»

«Дженоа» и «Венеция» уже не имеют шансов спастись. Даже если «Дженоа» догонит «Салернитану» по очкам, генуэзцы окажутся ниже по результатам личных встреч (1 очко против 4). За место под солнцем в последнем туре заочно будут биться «Салернитана» и «Кальяри». У команд паритет в очных матчах (по 2 очка), но «Кальяри» имеет лучшую общую разность мячей. Это означает следующее: «Кальяри» для спасения нужна победа над «Венецией» и потеря очков со стороны «Салернитаны».

Подготовил Александр Тихий.