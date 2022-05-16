«Интер» хочет купить Паризи

21-летний защитник «Эмполи» Фабио Паризи стал трансферной мишенью миланского «Интера». По информации от La Gazzetta dello Sport, молодой футболист может переехать на «Джузеппе Меацца» уже летом.

В своём недавно интервью президент «Эмполи» Фабрицио Корзи подтвердил, что «Интер» действительно интересуется Паризи.

«Мы уже долгое время находимся на той стадии, где клуб просто обозначил свой интерес и уважение к игроку. Паризи – отличный атлет. Он демонстрирует невероятный талант и голод, поэтому мы многое от него ждём. Нам будет сложно воздержать его от желания перейти в большой клуб, но сейчас мы счастливы», – сказал Корзи в интервью La Gazzetta dello Sport.