Дибала купил дом в Милане

Трансфер нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы в миланский «Интер» становится всё ближе. Издание Calciomercato сегодня выявило, что аргентинец уже приобрёл себе дом в Милане, который находится недалеко от тренировочной базы «нерадзурри».

Сообщается, что вопреки слухам об интересе «Арсенала» и «Тоттенхэма», аргентинец станет игроком «Интера». Главным приоритетом для Дибалы всегда было остаться в Серии А, так как игрок не хочет переходить в другие чемпионате.

Напомним, что ранее Дибала и «Ювентус» не смогли согласовать зарплату. Туринский клуб не хотел увеличивать годовой оклад футболиста, из-за чего аргентинец принял решение об уходе.