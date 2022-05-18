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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала купил дом в Милане

18 Мая 2022 • 16:39 Комментировать
Фиорентина
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Ювентус
1.95 3.75 3.60
21.05 21:45

Трансфер нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы в миланский «Интер» становится всё ближе. Издание Calciomercato сегодня выявило, что аргентинец уже приобрёл себе дом в Милане, который находится недалеко от тренировочной базы «нерадзурри».

Сообщается, что вопреки слухам об интересе «Арсенала» и «Тоттенхэма», аргентинец станет игроком «Интера». Главным приоритетом для Дибалы всегда было остаться в Серии А, так как игрок не хочет переходить в другие чемпионате.

Напомним, что ранее Дибала и «Ювентус» не смогли согласовать зарплату. Туринский клуб не хотел увеличивать годовой оклад футболиста, из-за чего аргентинец принял решение об уходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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