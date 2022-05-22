Валеро: «Скудетто было в руках игроков «Интера»

Бывший полузащитник «Интера» Борха Валеро раздосадован тем, что «нерадзурри» остались без чемпионского титула в этом сезоне.

- По ходу чемпионата были моменты, когда «Милан» понимал, что выпал из чемпионской гонки. Это оставляет горький привкус, - заявил Валеро DAZN. - Скудетто было в руках игроков «Интера», они чувствовали, что при своих болельщиках должны были взять титул. Также нужно поздравить «Милан», в финальной части сезона он был хорош, побеждая в своих матчах.

«Интер» лидировал на Рождество, но неважно начал 2022 год, что в итоге обернулось вторым местом. Впрочем команда Симоне Индзаги билась за первое место до последнего тура.