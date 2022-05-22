Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Валеро: «Скудетто было в руках игроков «Интера»

22 Мая 2022 • 22:02 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Бывший полузащитник «Интера» Борха Валеро раздосадован тем, что «нерадзурри» остались без чемпионского титула в этом сезоне.

- По ходу чемпионата были моменты, когда «Милан» понимал, что выпал из чемпионской гонки. Это оставляет горький привкус, - заявил Валеро DAZN. - Скудетто было в руках игроков «Интера», они чувствовали, что при своих болельщиках должны были взять титул. Также нужно поздравить «Милан», в финальной части сезона он был хорош, побеждая в своих матчах.

«Интер» лидировал на Рождество, но неважно начал 2022 год, что в итоге обернулось вторым местом. Впрочем команда Симоне Индзаги билась за первое место до последнего тура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Борха Валеро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
Идет 66 минута Салернитана 0:4 Удинезе 1.69 4.10 4.80
Идет 66 минута Венеция 0:0 Кальяри 4.90 4.00 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
23:29 · Италия. Серия А
Мальдини: «Работаю только ради «Милана»
23:24 · Италия. Серия А
«В этом году я натерпелся»: Ибрагимович рассказал, собирается ли продолжать карьеру
23:17 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и ровно шли по дистанции»
23:11 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Многие смеялись, когда я обещал вернуть «Милан» на вершину»
23:10 · Италия. Серия А
«Милан» - команда с самым молодым составом среди всех победителей Серии А в трехочковую эру
23:08 · Италия. Серия А
Как Ибрагимович вышел на награждение с огромной сигарой в зубах фото
22:56 · Италия. Серия А
Индзаги: «Главное чувство - это гордость» 1
22:44 · Италия. Серия А
Как «Милан» выиграл золотые медали - видео видео
22:34 · Италия. Серия А
«Милан» оставался без трофеев 1976 дней
22:29 · Италия. Серия А
«Отличное сражение, увидимся в следующем сезоне» - «Интер» официально поздравил «Милан»
22:02 · Италия. Серия А
Валеро: «Скудетто было в руках игроков «Интера»
21:37 · Италия. Серия А
Ибрагимович вышел на награждение «Милана» с бутылкой шампанского и сигарой
21:30 · Италия. Серия А
«Венеция» — «Кальяри»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Италия. Серия А
«Салернитана» — «Удинезе»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:4
21:22 · Италия. Серия А
«Милан» выиграл чемпионат Италии в 19-й раз, столько же побед у «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем