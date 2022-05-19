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Чемпионат Италии. Серия А

Джампаоло: «В «Милане» мне дали недостаточно времени»

19 Мая 2022 • 15:42 Комментировать
Интер Милан
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Сампдория
1.13 8.50 22.00
22.05 19:00

Ныне тренирующий «Сампдорию» экс-наставник «Милана» Марко Джампаоло вспомнил о своём периоде на  «Сан-Сиро». Итальянец заявил, что руководство «россонери» не предоставило ему обещанного времени у руля команды.

«Моё прошлое с «Миланом» в настоящем времени ничего не значит, я делаю свою работу в «Сампдории», а «Милан» идёт своей дорогой. Работа в «Милане» не оказалась для меня хорошей, потому я не получил там обещанного времени», – заявил Джампаоли.

Напомним, что в последнем туре «Сампдория» Джампаоли постарается отобрать на выезде у «Интера», который отстаёт от «Милана» на два очка в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Марко Джампаоло
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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