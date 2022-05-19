Джампаоло: «В «Милане» мне дали недостаточно времени»

Ныне тренирующий «Сампдорию» экс-наставник «Милана» Марко Джампаоло вспомнил о своём периоде на «Сан-Сиро». Итальянец заявил, что руководство «россонери» не предоставило ему обещанного времени у руля команды.

«Моё прошлое с «Миланом» в настоящем времени ничего не значит, я делаю свою работу в «Сампдории», а «Милан» идёт своей дорогой. Работа в «Милане» не оказалась для меня хорошей, потому я не получил там обещанного времени», – заявил Джампаоли.

Напомним, что в последнем туре «Сампдория» Джампаоли постарается отобрать на выезде у «Интера», который отстаёт от «Милана» на два очка в турнирной таблице.