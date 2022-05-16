Бастони: «Верим, что «Сассуоло» сможет оказать нам услугу»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони заявил, что клуб до последнего будет продолжать бороться за Скудетто.

«Мы сказали себе в раздевалке, что любой, кто хочет выиграть Скудетто, должен будет потеть до самого конца», — сказал Бастони.

В воскресенье «Интер» обыграл на выезде «Кальяри» со счетом 3:1 и продолжает гонку с «Миланом» в борьбе за первое место в чемпионате Италии.

«Мы надеемся, что «Сассуоло» окажет нам услугу в воскресенье», - добавил Бастони.

Перед последним туром «Милан» опережает «Интер» на два очка. «Интеру» необходимо побеждать в заключительном матче «Сампдорию» и надеяться, что «Сассуоло» обыграет «Милан».