Лаутаро повторил достижение Роналдо, Икарди и Меаццы

Лаутаро Мартинес забил очередной гол, встав в один ряд с культовыми для «Интера» игроками.

24-летний нападающий «нерадзурри» поразил ворота «Кальяри» в сегодняшнем матче Серии А, отметившись в 20-й раз в текущем розыгрыше чемпионата Италии. По данным Opta, Мартинес стал лишь шестым в истории «Интера» игроком, преодолевшим отметку в 20 забитых мячей в Серии А за один сезон до своего 25-летия. Прежде это делали только Джузеппе Меацца, Сандро Маццола, Антонио Анджелилло, Роналдо и Мауро Икарди.

Для достижения показателя в 20 голов Лаутаро потребовалось провести 34 матча. В общей сложности на его счету 24 точных удара в 47 поединках за «Интер» во всех турнирах нынешней кампании.