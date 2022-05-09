Агент Лаутаро Мартинеса рассказал, что футболист не хочет уходить из «Интера»

Алехандро Камано, агент, представляющий интересы форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, признался, что футболист не хочет покидать команду.

«Лаутаро сосредоточен на выступлении за «Интер». И он не рассматривает варианты перехода в другой клуб», — приводит слова агента Football Italia.

Ранее мы сообщали о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере аргентинского форварда.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил 19 голов и отметился тремя результативными передачами.

«Интер» после 36 туров набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего «Милана» составляет 2 очка. В следующем туре «Интер» сыграет против «Кальяри».