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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Лаутаро Мартинеса рассказал, что футболист не хочет уходить из «Интера»

09 Мая 2022 • 23:02 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
7.80 5.30 1.35
15.05 21:45

Алехандро Камано, агент, представляющий интересы форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, признался, что футболист не хочет покидать команду.

«Лаутаро сосредоточен на выступлении за «Интер». И он не рассматривает варианты перехода в другой клуб», — приводит слова агента Football Italia.

Ранее мы сообщали о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере аргентинского форварда.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил 19 голов и отметился тремя результативными передачами.

«Интер» после 36 туров набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего «Милана» составляет 2 очка. В следующем туре «Интер» сыграет против «Кальяри».  


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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
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