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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» уверен в чемпионстве

12 Мая 2022 • 02:35 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Президент «Интера» Стивен Чжан выразил уверенность в победе команды в Серии А, несмотря на отставание от «Милана».

За два тура до финиша сезона «Милан» опережает «Интер» на два очка, а также имеет преимущество по личным встречам.

Сегодня «Интер» впервые за 11 лет стал победителем кубка Италии, обыграв в финале «Ювентус» (4:2).

«Этот кубок навсегда останется в истории «Интера». Мы счастливы, но в то же время мы ещё не завершили сезон. Будем бороться до конца», – заявил Чжан в интервью Sport Mediaset.

На вопрос о том, верит ли «Интер» в чемпионство в Серии А, президент «нерадзурри» ответил: «Мы более чем уверены».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стивен Чжан
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