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Италия. Кубок Италии

Пранделли о Влаховиче: «Люди думали, что он в одиночку решит все проблемы «Ювентуса»

08 Мая 2022 • 14:25 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.20 3.35 2.25
11.05 22:00

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли вступился за нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича, которого ранее тренировал в «Фиорентине». Итальянец посоветовал форварду сохранять спокойствие.

«Как это не парадоксально, тот факт, что он хорошо начал в «Ювентусе», поставил его в такое состояние, что люди думали, будто он в одиночку может решить все проблемы клуба. Единственный совет, который я могу ему дать – сохранять спокойствие. Он настоящий чемпион и в будущем забьёт ещё много голов», – цитирует Пранделли Football Italia.

В этом сезоне Влахович забил 23 гола в Серии А. 17 из них сербский нападающий записал на свой счёт в составе «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Чезаре Пранделли Душан Влахович
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