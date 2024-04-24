Аллегри – о выходе «Ювентуса» в финал: «Мы знали, что придётся страдать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после ответного полуфинала Кубка Италии против «Лацио» (1:2).

Туринцы вышли финал, несмотря на поражение, благодаря победе в первой встрече (2:0). «Лацио» удалось отыграть отставание, но гол Аркадиуша Милика, забитый на 83-й минуте встречи в Риме, решил судьбу противостояния в пользу «Ювентуса».

«В сегодняшней игре нам пришлось страдать, но мы знали, что так будет, особенно после пропущенного гола в начале. Мы рисковали капитулировать, но затем прибавили в физическом аспекте и провели хороший второй тайм.

Выход в финал никогда не бывает простым. Теперь нам нужно сосредоточиться на Серии А, поскольку путёвка в Лигу чемпионов ещё не добыта, а в эти выходные нам предстоит встреча с «Миланом», – сказал в интервью Sport Mediaset Аллегри.